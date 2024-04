Korruption und Kuss-Eklat: Rubiales bei Spanien-Rückkehr festgehalten

Rubiales sei am Mittwoch auf dem Madrider Flughafen Adolfo Suárez von Beamten der Polizeieinheit Guardia Civil in Gewahrsam genommen und nach kurzer Zeit wieder auf freien Fuß gesetzt worden, berichteten der staatliche TV-Sender RTVE und andere Medien. Rubiales hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Nach einem Aufenthalt in der Dominikanischen Republik landete Rubiales den Berichten zufolge mit einem Linienflieger in Madrid. Noch auf dem Flughafen sei er von Beamten in Empfang genommen und über seine Situation informiert worden, so RTVE. Es wird erwartet, dass er von der zuständigen Richterin bald eine Vorladung erhält, um in der Sache der mutmaßlich irregulären Verträge vernommen zu werden.