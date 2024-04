Rubiales-Ärger über Kuss-Eklat: "Warum? Weil ich ein Mann bin?"

Der in Spanien der Korruption und der sexuellen Aggression beschuldigte Ex-Fußballboss Luis Rubiales hat erneut alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe keine illegalen Geschäfte gemacht und auch kein Geld außerhalb Spaniens, beteuerte Rubiales in einem Interview, das vom TV-Sender La Sexta am späten Mittwochabend gesendet wurde.

Rubiales war am Mittwoch nach einem Aufenthalt in der Karibik bei seiner Rückkehr in die Heimat von der Polizei auf dem Flughafen in Madrid festgehalten worden. Es wird erwartet, dass er von der zuständigen Richterin bald eine Vorladung erhält, um unter anderem über Verträge befragt zu werden, die während seiner fünfjährigen Präsidentschaft vom RFEF-Verband mutmaßlich irregulär abgeschlossen wurden. Die Vorwürfe lauten unter anderem Korruption im Geschäftsverkehr, unlautere Verwaltung und Geldwäsche.

"Es ist eine Lüge"

Dazu sagte Rubiales im Gespräch mit La Sexta, man werde „niemals beweisen“ können, dass er Geld und anderes Vermögen im Ausland habe. „Es ist eine Lüge, dass ich hier (in der Dominikanischen Republik, wo das Gespräch geführt wurde) mit Wohnungen illegale Geschäfte gemacht habe und dass ich ein Baseballteam besitze. Es ist eine Lüge, dass ich mir auf den Kapverden eine goldene Nase verdient habe und dass ich Grundstücke für den Bau von Hotels in Saudi-Arabien besitze.“