Nach Kuss-Skandal: Hermoso kehrt ins Nationalteam zurück

Weltmeisterin Jennifer Hermoso kehrt nach dem Kuss-Skandal um den früheren Verbandspräsidenten Luis Rubiales in das spanische Nationalteam zurück. Die neue Trainerin Montse Tomé berief die 33 Jahre alte Stürmerin für die Nations-League-Spiele am 27. Oktober gegen Italien und am 31. Oktober gegen die Schweiz. Das geht aus dem am Mittwoch vom spanischen Verband veröffentlichten Kader hervor. Für die beiden ersten Nations-League-Spiele war Hermoso noch unberücksichtigt geblieben, zu ihrem „eigenen Schutz“, wie der Verband damals mitteilte.

