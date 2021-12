Matthäus über Marsch-Aus bei RB Leipzig: "War eine Nummer zu viel"

Er sehe es als Fehler an, dass der US-Amerikaner gestandene Spieler wie Kevin Kampl, Emil Forsberg und Yussuf Poulsen nicht stark gemacht und integriert habe. Diese würden wie kaum jemand anderes die RB-DNA in sich tragen und nach innen und außen für diesen Verein stehen. "In meinen Augen ist es für einen Trainer, der zu einem erfolgreichen Verein dazu stößt, immer besser, Altbewährtes nicht zu sehr zu verändern, sondern noch stärker zu machen", schrieb Matthäus.