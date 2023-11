Lothar Matthäus in Wien: "Ich würde nicht auf Deutschland wetten"

… den österreichischen Fußball im Allgemeinen: „Der österreichische Fußball ist salonfähig geworden, er hat Qualität. Viele Spieler und auch Trainer haben die deutsche Bundesliga bereichert. Ich habe beide Spiele gesehen gegen Belgien in der EM-Qualifikation, da war man beide Male nicht die schlechtere Mannschaft. Österreich ist angekommen. Dazu kommt: Die Euphorie in Österreich ist größer als in Deutschland. Da ist uns Österreich zum jetzigen Zeitpunkt voraus. Der Deutsche, und das siehst du im Stadion, erfreut sich nicht mehr an seiner Nationalmannschaft. Uns fehlt, dass die Fans so laut sind wie die türkischen am Samstag in Berlin.“

… seinen Tipp für das Duell zwischen Österreich und Deutschland am Dienstag: „Als Mannschaft sehe ich Österreich im Moment sogar stärker. Von den Deutschen würde ich mir nach der Niederlage gegen die Türkei so eine Reaktion wünschen, wie sie die Bayern beim 4:0-Sieg in Dortmund wenige Tage nach dem Pokal-Aus gegen Saarbrücken gezeigt haben. Aber der Unterschied ist: Die Österreicher werden nicht so schlecht spielen, wie Dortmund. Mein Tipp ist ein 2:2."