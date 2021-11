Lothar Matthäus: Leistung ist wichtiger als der Impfstatus

Bundestrainer Flick hatte jüngst erklärt, er wolle sich erst nach den letzten beiden Länderspielen dieses Jahres mit der Frage beschäftigen, ob er in Zukunft auch den Impfstatus seiner Nationalspieler als Voraussetzung für eine Nominierung in Betracht zieht. Nach einem positiven Corona-Test beim vollständig geimpften Niklas Süle mussten auch Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Karim Adeyemi vor dem Spiel gegen Liechtenstein (9:0) in Quarantäne und abreisen.

Bayern-Profi Kimmich hatte zuletzt selbst bestätigt, nicht geimpft zu sein. Flick wiederum hatte betont, seine Meinung sei „ganz klar“, dass er sich wünsche, dass die Spieler geimpft seien.