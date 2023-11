Losglück für Rapid im ÖFB-Cup-Viertelfinale

Am Sonntag wurden die vier Begegnungen im ÖFB-Cup-Viertelfinale ausgelost. Der Schlager in der Runde der letzten acht lautet LASK vs. Salzburg.

Rapid hatte wenige Stunden nach dem Bundesliga-Sieg in Altach Losglück und trifft in einem Heimspiel auf Zweitligist St. Pölten, während Erzrivale Austria Wien zu Vizemeister Sturm Graz muss. Die vierte Begegnung lautet DSV Leoben vs. Altach.