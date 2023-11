Bundesliga live: So steht es im Schlager zwischen LASK und Sturm

Im Duell der zwei Europa-League-Teilnehmer verteidigt Sturm Graz ab 17.00 Uhr in Linz die TabellenfĂŒhrung in der Fußball-Bundesliga. Die Steirer gastieren beim heimstarken LASK, der auf der Gugl in dieser Saison noch kein Ligaspiel verloren und nur einen Gegentreffer zugelassen hat. "Wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen, ist gegen Sturm, speziell zu Hause, was möglich", erklĂ€rte LASK-Trainer Thomas Sageder vor dem Schlagerspiel der 13. Runde.

