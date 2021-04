Lockdown-Verlängerung: Fußball-Meisterschaften in NÖ beendet

Und noch eine Saison endet für alle Betroffenen enttäuschend. Aufgrund der Lockdown-Verlängerung in Niederösterreich (mindestens bis 2. Mai) hat der NÖ-Verband entschieden, alle laufenden Meisterschaften zu beenden.

So wie vor einem Jahr gibt es weder Ab-, noch Aufsteiger. Dafür hätte zumindest jedes Team einer Liga gegen jeden Konkurrenten einmal spielen müssen. Das ist sich bis zum Lockdown nicht ausgegangen. In manchen Ligen knapp, in den meisten hätten noch einige Runden gefehlt.

Entscheidung "amtlich"

„Durch die Verlängerung des Lockdowns in Niederösterreich muss das Spieljahr 2020/21 für die Teams im Erwachsenenbereich vorzeitig beendet werden (ohne Auf- und Absteiger)“, vermeldet der Verband als „amtlich“.

Von dieser Entscheidung, die von den Funktionären als unausweichlich bezeichnet wird, sind hunderte Vereine und Tausende Amateurfußballer betroffen. Die Warnungen, dass Corona zu einer zweiten Saison ohne sportliche Konsequenzen führen könnte, sind nun eingetroffen. Alternativmodelle, um zumindest die jeweiligen Tabellenführer zu belohnen, wurden abgelehnt.

Keine Wartezeit mehr

Hintergrund des Stopps ist eine Entscheidung, aus dem März, maximal bis zum 18. April zu warten. „Der NÖFV-Vorstand hat im März diese Entscheidung mit großer Voraussicht gefällt. In unserer derzeit kaum vorhersehbaren Zeit wollten wir den Vereinen, Trainern und allen Aktiven die größtmögliche Planungssicherheit geben“, erklärt NÖFV-Präsident Johann Gartner.

„Durch die nun getroffene Entscheidung der politisch Verantwortlichen ist nun bis zum 18. April definitiv kein Training möglich. Diese Einschränkung ist somit gleichbedeutend mit dem vorzeitigen Saisonende für alle Kampfmannschaften bei den Damen und Herren sowie für die Reservebewerbe.“

Lediglich Nachwuchsspiele könnten vor der obligaten Sommerpause noch durchgeführt werden – sofern es die Pandemie zulässt.