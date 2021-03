Dem Amateur-Fußball fehlt weiter jegliche Perspektive

Während auch in Österreich in den beiden Spielklassen der Bundesliga der Fußball zwar ohne Zuschauer, aber auch unbeeindruckt von Osterruhen und Lockdowns weitergeht, fehlt dem Amateurbereich in der Corona-Pandemie jegliche Perspektive. Seit Monaten ist der Spiel- und Trainingsbetrieb in den über 150 Männer-Ligen unter den beiden höchsten heimischen Spielklassen eingestellt. Es droht ein Szenario wie 2020 als sämtliche Meisterschaften abgebrochen werden mussten.

Damals gab es weder Auf- und Absteiger, was so manchen ambitionierten Klubchef in Rage brachte. Seither hat sich der ÖFB mit einem Rechtsgutachten abgesichert - darin wurde unter anderem festgehalten, dass eine Saison bereits gewertet werden kann, wenn nur die Hinrunde absolviert wurde, also jeder gegen jeden zumindest einmal gespielt hat.