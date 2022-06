Loch im Rasen: Der ÖFB berichtet von erhöhtem Grundwasserspiegel

Ob es kein Notstromaggregat gibt, das bei solchen Fällen zum Zug kommt? Neuhold: „Das gibt es natürlich und es sollte auch für das Flutlicht reichen. Warum auch das nicht funktioniert hat und hier kein lückenloser Übergang möglich war, wird ebenso noch analysiert.“ Später hätte die Partie allerdings nicht angepfiffen werden können. Hätte man das Problem mit dem Strom nicht rechtzeitig in den Griff bekommen, wäre die Partie auf Dienstagnachmittag verschoben worden.

Am Mittwoch könnte es in einem Video-Meeting mit der UEFA auch zu unangenehmen Fragen kommen. Eine Alternative zum Ernst-Happel-Stadion für das Spiel gegen Frankreich gibt es im Moment nicht. Auch aufgrund der 47.500 an den Fan gebrachten Tickets. Und ein Neubau scheint ohnehin illusorisch. „Sicher nicht! Investieren wir das Geld lieber in den Breitensport und unsere Kinder“ sagte Sportstadtrat Hacker 2019 zum KURIER.