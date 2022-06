Kylian Mbappe: Ein Ausnahmekönner und sein Korb an Madrid

Mbappe hat die persönlichen Opfer, die er für seine Karriere gebracht hat, immer offen angesprochen. Als Sohn eines Kameruners und einer Algerierin ist er in einem Vorort von Paris aufgewachsen. Nach zwei Jahren in der berühmten Fußball-Schule in Clairefontaine übersiedelte er mit 14 zu AS Monaco. Mit gerade einmal 18 Jahren schoss er den Klub zum Meistertitel - und PSG legte 180 Millionen Euro Ablöse für ihn auf den Tisch.

Marktwert

Mittlerweile beläuft sich Mbappes Marktwert laut einer aktuellen Studie des Schweizer Instituts CIES Football Observatory auf 205,6 Mio. Euro. Den Transferrekord hält aber immer noch Neymar, für den PSG vor fünf Jahren 222 Mio. Euro bezahlte. Weltfußballer waren beide noch nie. Für Mbappe scheint die Auszeichnung, die in den vergangenen zwei Jahren Noch-Bayern-Stürmer Robert Lewandowski einheimste, aber nur eine Frage der Zeit.

Einen großen Schritt näher könnte er ihr im Winter mit einem weiteren WM-Titel kommen - ausgerechnet in Katar. In der Nations League, in der sie am Freitag gegen das ÖFB-Team antreten, sind die Franzosen Titelverteidiger. Wegen einer leichten Knieprellung pausierte Mbappe zwar wie sein Stürmer-Kollege Karim Benzema am Montag beim 1:1 in Kroatien. In Wien sollen die beiden Superstars aber wieder zur Verfügung stehen.