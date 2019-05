Lizenzentzug von Wr. Neustadt: "Wahrheit ist das Wichtigste"

Nun ist die Staatsanwaltschaft am Zug. Es besteht der dringende Verdacht auf Betrug – damit eröffnet sich eine strafrechtliche Dimension für Putzenlechner und den Vereinsvorstand. „Wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt sind, geben wir alle Unterlagen an die Staatsanwaltschaft weiter“, kündigt Herovits an.

In der Stadt wird betont, dass der Stadionbau trotzdem wichtig ist. „Egal, wie es mit dem Verein jetzt weiter geht. Das Stadion war ohnedies eine Notwendigkeit.