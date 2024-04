Keine Lizenz für den LASK und gleich drei Zweitligisten

Um die Mittagszeit wurden die Vereine einzeln über die Entscheidung in erster Instanz informiert. Um 13.30 Uhr kam das Ergebnis als Bundesliga-Aussendung an die Öffentlichkeit.

Die Entscheidung der Bundesliga über die Lizenz zum Weiterspielen wird von den Vereinen Jahr für Jahr mit großer Spannung erwartet. Heuer war auch Angst dabei. Denn besonders in der 2. Liga kämpfen viele Klubs um die finanzielle Existenz.

Der Paukenschlag betrifft den LASK. Den Linzern wurde aus "personellen" Gründen die Lizenz vorerst verweigert.

Die Linzer legen Protest ein und verweisen auf den Trainerwechsel: "Aufgrund des Trainerwechsels am vergangenen Mittwoch verweigerte der Senat 5 dem LASK die Lizenz für die kommende Saison in erster Instanz."

Es geht wohl darum, ob Maximilian Ritscher - wie öffentlich anfangs verkündet - oder Thomas Darazs, der auch die nötige Lizenz hat, den Cheftrainerposten übernimmt. Der LASK ist überzeugt, dass in zweiter Instanz alles klappt: "Mit Thomas Darazs wurde von Beginn an ein Coach mit UEFA-Pro-Lizenz bei der Bundesliga als Cheftrainer gemeldet, womit sämtliche Vorschriften vollumfänglich erfüllt blieben. Infolgedessen ist diese Entscheidung für den LASK in keiner Weise nachzuvollziehen, weshalb umgehend Protest eingelegt wird."