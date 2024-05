Letzte Chance auf Lizenz für Dornbirn, Leoben und Austria Salzburg

Die letzte Chance für eine neuerliche Wende ist das Ständig Neutrale Schiedsgericht. Dort sind schon einige Überraschungen passiert, wie 2023 mit Stripfing und den – juristisch ausreichenden – Nachwuchsteams, die nur auf dem Papier bestanden.

Damit am Samstag in der letzten Runde alle wissen, was Sache ist, tritt die letzte Instanz rechtzeitig zusammen. Laut KURIER-Informationen wird am Donnerstag über Dornbirn geurteilt. Leoben und Austria Salzburg kommen am Freitag dran.