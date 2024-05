Austria Wien: Verbale Blutgrätschen nach dem Sieg

Die Austria freute sich über ein spätes 2:1 gegen den Wolfsberger AC, gecoacht von Ex-Austria-Trainer Manfred Schmid. Das Nachspiel zum violetten Sieg fand dann auf Sky statt. Auslöser der Emotionalität war Schmids gemeinsamer Jubel mit den Austria-Fans nach dem 4:0-Sieg der Kärntner in Wien. Danach war es zu Schreiduellen im Kabinengang gekommen, Schmid hat sich in Folge, wie er im TV meinte, bei den Austrianern entschuldigt.

Sportvorstand Jürgen Werner hat sie offenbar nicht angenommen und legte am Dienstag im Lavanttal verbal nach. So eine Respektlosigkeit hätte er in 30 Jahren Tätigkeit im Fußball nicht erlebt, so sein heftiges Urteil. Schmid war um eine scharfe Antwort nicht verlegen und meinte, Anstand und Respekt könnte man sich nicht kaufen, wie viel Geld man auch immer verdienen möge.