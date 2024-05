Last-Minute-Treffer lässt Austria Wien auf Europa hoffen

WAC-Tormann Gütlbauer rutschte auf dem regendurchnässten Spielfeld beim Zurücklaufen aus, Austrias Mittelfeldstratege Fitz behielt den Durchblick, wagte sein Glück aus großer Distanz – und traf zum 2:1 in der 94. Minute .

Es war rutschig in Wolfsberg , und die Chance für einen Fehltritt war daher groß im Europacup-Play-off zwischen dem WAC und der Wiener Austria . Ein Ausrutscher war es am Ende auch, der das Duell entschied.

Die Kärntner hatten keine Chance mehr noch einmal zurück zu kommen. Für sie ist die Saison beendet, während die Wiener im Play-off-Finale in zwei Duellen auf Hartberg treffen (Freitag in Wien, Dienstag in der Steiermark).

„Das Glück haben wir uns heute erarbeitet. Der Aufstieg ist verdient. Und der Sieg in der Nachspielzeit tut natürlich extrem gut“, sagte Austria-Kapitän Manfred Fischer erleichtert.