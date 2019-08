Live: Salzburg wartet auf Gegner in der Champions League

14 Jahre wurde in Salzburg seit dem Einstieg von Red Bull 2005 darauf hingearbeitet. Nun ist es endlich soweit: Österreichs Serienmeister darf sich in diesem Herbst erstmals mit den ganz Großen des europäischen Fußballs messen. Am Donnerstag findet der Prolog zur Champions League2019/'20 statt. Im Grimaldi Forum in Monaco wird ab 18 Uhr die Gruppenphase ausgelost. Die 32 Teilnehmer wurden nach ihrer Platzierung im UEFA-Klubranking in vier Töpfe zu je acht Teams eingeteilt.