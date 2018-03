Mit Xaver Schlager von Red Bull Salzburg und Peter Zulj von Sturm Graz stehen zwei Neulinge im Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die Länderspiele am 23. März in Klagenfurt gegen Slowenien und am 27. März auswärts gegen Luxemburg. Das gab Teamchef Franco Foda am Dienstag in Wien bekannt.

Außerdem wurden David Alaba, Martin Hinteregger, Sebastian Prödl und Stefan Ilsanker einberufen, die beim ersten Teamcamp unter Foda im vergangenen November in Marbella noch wegen Verletzungen gefehlt hatten. Kein Thema war diesmal Augsburg-Legionär Kevin Danso. Der Innenverteidiger zog sich letzte Woche einen Teilriss der vorderen Syndesmose im rechten Sprunggelenk zu und muss vorerst pausieren.

Das ist der Kader für die freundschaftlichen Länderspiele gegen Slowenien ???????? und Luxemburg ????????. pic.twitter.com/2z17K3rf6E — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) 13. März 2018

Schlager und Zulj haben "die Chance verdient"

Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK "Beide haben sich die Chance verdient, dabei zu sein. Beide haben zuletzt über längeren Zeitraum gute Leistungen gezeigt", sagte Foda zur Nominierung von Zulj und Schlager.

"Wir waren sehr viel unterwegs und haben viele Spieler beobachtet. Nur weil jetzt der ein oder andere nicht dabei ist, heißt das nicht, dass sie keine Chance mehr haben", erklärte der Deutsche. "Wir haben uns auch Ashley Barnes angesehen. Er hat ein Tor gemacht und eine tolle Leistung geboten. Wir müssen aber die nächsten Wochen abwarten, was sich da tut", bestätigte Foda abermals das Interesse am Burnley-Stürmer. Man müsse allerdings schauen, ob der gebürtige Engländer Interesse hat, für Österreich zu spielen.

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH Zur Sprache kam auch das ewige Thema um David Alaba bzw. die Position, die er im Team spielen soll. "David Alaba kann alles spielen. Wir werden die Mannschaft so aufstellen, dass wir dem Gegner wehtun können. Ich werde das Team so ausrichten, dass wir Spiele gewinnen können", lautete Fodas wenig sagende Antwort.