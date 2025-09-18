Vertragsverlängerung? Messis Zukunft schon beschlossen

Er ist 38 Jahre alt und so wie sein Gegenpart Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien ist Lionel Messi in den USA das große Zugpferd einer ganzen Liga. Umso gespannter warteten Fans und Medien auf den Moment, an dem der mehrfache Weltfußballer bekannt gibt, ob er seinen Vertrag bei Inter Miami, der im Sommer 2026 ausläuft, verlängert oder nicht.

Im Sommer 2023 war der Argentinier ablösefrei nach Florida, zum Klub von Fußball-Legende David Beckham gewechselt. Es war neben jenem von Ronaldo zu Al-Nassr jener mit der größten Aufmerksamkeit. Nun sollen sich laut AFP der Verein Inter Miami und der Fußballstar einig sein: Der Vertrag des 38-Jährigen wird noch einmal verlängert. In den kommenden Wochen soll die Entscheidung offiziell werden.

Messi liefert immer noch Messi ist nicht nur ein Marketing-Gag und ein Zuschauermagnet. Er bringt bei Miami auch regelmäßig seine Leistung: In der laufenden Saison erzielte er in 21 Spielen 20 Tore. Er ist erst der fünfte Spieler, dem das in zwei Saisonen hintereinander in der MLS gelingt. Insgesamt schoss er seit Sommer 2023 hier 62 - teils spektakuläre - Tore und bereitete in 75 Spielen zudem 30 Tore vor.