Champions League: Supertalent Karl hält die Bayern in der Spur

Der FC Bayern München bleibt in der Champions League auf Kurs Achtelfinale. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann zu Hause gegen Sporting Lissabon trotz eines Rückstandes am Ende souverän mit 3:1 (0:0) und bejubelte damit im sechsten Spiel der Ligaphase den fünften Sieg. Die Münchner taten sich lange schwer und gerieten in der zweiten Hälfte durch ein unglückliches Eigentor von Joshua Kimmich sogar ins Hintertreffen (54.). Dann aber drehten Serge Gnabry (65.), Jungstar Lennart Karl (69.) und Verteidiger Jonathan Tah (77.) die Partie innerhalb weniger Minuten. In der Schlussphase feierte der eingewechselte Alphonso Davies dann noch ein Comeback nach langer Verletzungspause, er hatte sich im März das Kreuzband gerissen.

Getroffen hätten die Bayern ja schon nach fünf Minuten durch Lennart Karl. Sehenswert schlenzte der 17-Jährige den Ball von der Strafraumgrenze ins Eck. Der Treffer zählte allerdings wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung zuvor nicht. Und so taten sich die Bayern schwer gegen die Portugiesen, die sinngemäß den Mannschaftsbus vor dem Tor parkten und mit Mann und Maus den eigenen Strafraum verteidigten. Trotz Münchner Offensivbemühungen schien die Rechnung der Gäste vorerst aufzugehen. Einmal nach vorne gekommen, schlug es hinter Manuel Neuer ein. Kimmich bugsierte den Ball ins eigene Tor (54.) – Sporting führte.