Einsatz gegen Sturm? ÖFB-Star Arnautovic kommt doch nach Graz
Der 36-Jährige bekam nach einer Muskelverletzung nun grünes Licht für eine Nominierung in den Kader von Roter Stern Belgrad.
Marko Arnautovic, ÖFB-Rekordteamspieler in Diensten von Roter Stern Belgrad, dürfte für das Europa-League-Duell am Donnerstag (18.45 Uhr/live ServusTV und Sky) bei Sturm Graz zumindest im Kader aufscheinen.
Wie der serbische Telegraf am Dienstag berichtete, habe der 36-Jährige nach seiner Ende November aufgetretenen Adduktorenverletzung von der medizinischen Abteilung des Clubs grünes Licht erhalten. Fraglich sei allerdings, wie viele Minuten Arnautovic am Platz stehen könne.
