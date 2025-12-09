Fußball

Einsatz gegen Sturm? ÖFB-Star Arnautovic kommt doch nach Graz

Marko Arnautovic
Der 36-Jährige bekam nach einer Muskelverletzung nun grünes Licht für eine Nominierung in den Kader von Roter Stern Belgrad.
09.12.25, 17:27
Kommentare

Marko Arnautovic, ÖFB-Rekordteamspieler in Diensten von Roter Stern Belgrad, dürfte für das Europa-League-Duell am Donnerstag (18.45 Uhr/live ServusTV und Sky) bei Sturm Graz zumindest im Kader aufscheinen.

Alarmstufe Roter Stern: Großaufgebot der Polizei vor dem Sturm-Spiel

Wie der serbische Telegraf am Dienstag berichtete, habe der 36-Jährige nach seiner Ende November aufgetretenen Adduktorenverletzung von der medizinischen Abteilung des Clubs grünes Licht erhalten. Fraglich sei allerdings, wie viele Minuten Arnautovic am Platz stehen könne.

Agenturen, AHei  | 

Kommentare