Die Klub-WM zählt in München nichts: Bayern gewinnt Hit gegen Chelsea

Der erste Spieltag in der Champions League bietet hohes Niveau, viele Tore, einige Aufreger und hat noch einen Extra-Tag im Programm: erst heute, Donnerstag, wird Runde eins abgeschlossen. In München ärgerte sich Chelsea über Referee Sanchez. Zuerst verlegte der Spanier einen Schiedsrichter-Ball, Olise schaltete am schnellsten, sein Stanglpass wurde von Chalobah ins eigene Tor befördert (20.).

Umstritten war auch der Elfmeterpfiff nach einer Rangelei mit Harry Kane. Der Goalgetter blieb gewohnt ruhig und traf vom Punkt für die Bayern zum 2:0 (27.). Laimer rechts wie links hinten gut Schnell waren die Londoner zurück im Spiel: Palmer verwertete nach einem Doppelpass perfekt ins Kreuzeck (29.). Aber gefährlicher blieben die Hausherren, wie bei einer Chance von ÖFB-Teamspieler Laimer, der wieder rechts hinten auf und ab lief. Weil sich auch noch Stanisic verletzte, musste Allrounder Laimer in Hälfte zwei links hinten ran.

Olise vergab das 3:1 – Kane machte es knapp danach besser und traf wieder (63.). Falls sich Chelsea aufgrund des Sieges bei der Klub-WM zu den Titelfavoriten gezählt hatte, folgte der Realitätscheck: Im ersten großen Hit der Saison waren die Münchner klar besser.

Titelverteidiger in Form In Paris war PSG gegen Atalanta so überlegen, dass sich Barcola knapp vor der Pause beim Stand von 2:0 sogar einen ganz schlecht geschossenen Elfmeter leisten konnte. Am Ende siegte der Titelverteidiger gegen die Gäste aus Bergamo locker mit 4:0.

In Liverpool starteten die Reds gegen Atletico perfekt. Nach nur sechs Minuten und Toren von Robertson wie Salah waren die Madrilenen mit 0:2 zurück.

