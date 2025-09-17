Die Klub-WM zählt in München nichts: Bayern gewinnt Hit gegen Chelsea
Der erste Spieltag in der Champions League bietet hohes Niveau, viele Tore, einige Aufreger und hat noch einen Extra-Tag im Programm: erst heute, Donnerstag, wird Runde eins abgeschlossen.
In München ärgerte sich Chelsea über Referee Sanchez. Zuerst verlegte der Spanier einen Schiedsrichter-Ball, Olise schaltete am schnellsten, sein Stanglpass wurde von Chalobah ins eigene Tor befördert (20.).
Umstritten war auch der Elfmeterpfiff nach einer Rangelei mit Harry Kane. Der Goalgetter blieb gewohnt ruhig und traf vom Punkt für die Bayern zum 2:0 (27.).
Laimer rechts wie links hinten gut
Schnell waren die Londoner zurück im Spiel: Palmer verwertete nach einem Doppelpass perfekt ins Kreuzeck (29.). Aber gefährlicher blieben die Hausherren, wie bei einer Chance von ÖFB-Teamspieler Laimer, der wieder rechts hinten auf und ab lief.
Weil sich auch noch Stanisic verletzte, musste Allrounder Laimer in Hälfte zwei links hinten ran.
Olise vergab das 3:1 – Kane machte es knapp danach besser und traf wieder (63.).
Falls sich Chelsea aufgrund des Sieges bei der Klub-WM zu den Titelfavoriten gezählt hatte, folgte der Realitätscheck: Im ersten großen Hit der Saison waren die Münchner klar besser.
Titelverteidiger in Form
In Paris war PSG gegen Atalanta so überlegen, dass sich Barcola knapp vor der Pause beim Stand von 2:0 sogar einen ganz schlecht geschossenen Elfmeter leisten konnte. Am Ende siegte der Titelverteidiger gegen die Gäste aus Bergamo locker mit 4:0.
In Liverpool starteten die Reds gegen Atletico perfekt. Nach nur sechs Minuten und Toren von Robertson wie Salah waren die Madrilenen mit 0:2 zurück.
Mit der letzten Aktion vor der Pause gab Marcos Llorente mit dem Anschlusstreffer neue Hoffnung. Was beim meist souveränen englischen Meister kaum jemand gedacht hätte, passierte nach 81 Minuten: Llorente traf wieder für Atletico.
Aber Liverpool hat Van Dijk und dessen Kopfballstärke – 3:2 nach einem Corner in letzter Minute.
In Amsterdam war Inter mit einem 1:0 durch Thuram (42.) in die Pause gegangen. Nach der Pause wurde es für Ajax nicht besser, schnell traf Thuram zum zweiten Mal (47.). Es blieb beim 0:2.
Erfolgreich verlief die Königsklassen-Premiere von Sturm-Bezwinger Bodö/Glimt. Die Norweger glichen in Prag in letzter Minute zum 2:2 gegen Slavia aus.
