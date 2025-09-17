ÖFB-Cup live: So steht es bei Oberwart gegen Rapid

Der SK Rapid will sich auch in der zweiten ÖFB-Cup-Runde nicht bremsen lassen. Der im nationalen Geschäft noch ungeschlagene Bundesliga-Tabellenführer gastiert am Mittwoch (19.00 Uhr) beim Regionalligisten SV Oberwart. Die Partie ist mit 6.000 Zuschauern ausverkauft.

Rapid träumt nach dem gelungenen Start unter Neo-Trainer Peter Stöger vom Ende seiner Titel-Durststrecke. Meister waren die Hütteldorfer zuletzt 2008, den Cup haben sie seit 1995 nicht mehr gewonnen. „Meisterschaft und Cup sind unsere wichtigsten Bewerbe, über die wir uns wieder für einen europäischen Bewerb qualifizieren können“, betonte Stöger. Bisher stehen in der Liga fünf Siege in sechs Partien zu Buche.