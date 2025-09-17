Warum Rapid-Co-Trainer Seper im Cup in Oberwart ein Heimspiel hat

Im Juni 2021 lief ein Rapidler für Oberwart ein – in einem Spiel gegen Rapid. Ähnliches ist am Mittwoch ab 19 Uhr (ORF Sport+ live) in der zweiten Runde im ÖFB-Cup auszuschließen. „Das war für mich ein besonderer Tag und eine echt coole Sache“, erinnert sich Daniel Seper an ein 3:0 (oder 0:3, je nachdem) samt Hagel-Gewitter. Der gebürtige Oberwarter bekam vom damaligen Rapid-Trainer Didi Kühbauer grünes Licht, noch einmal zum endgültigen Karriereende, das Oberwart-Dress zu tragen. Obwohl der burgenländische Landsmann bereits im Jahr 2020 Seper nach Hütteldorf geholt hatte.

Start als Videoanalyst Der heute 35-Jährige, der nicht nur für seinen Stammverein, sondern auch für den Wiener Sport-Club in der Regionalliga Ost gespielt hatte, stieß als Videoanalyst zu Rapid, arbeitete sich zum Co-Trainer hoch, ist für die Offensivstandards zuständig und wird auch heute mit Chefcoach Peter Stöger über die letzten Details für den Pflichtsieg gegen den Fünften der Ostliga beraten. „Ich habe fünf Minuten vom Stadion entfernt unser Haus gebaut, mein Vater und mein Bruder sind bei jeder Partie von Oberwart und im Vorstand sitzen Freunde und ehemalige Mitspieler“, erzählt Seper. „Es ist also ein echtes Heimspiel – auch wenn keine Zeit für Spaß bleibt, weil die Oberwarter ein verjüngtes, richtig gutes Ostliga-Team stellen. Viel besser als zu meiner Zeit.“

Vor Sepers Zeit wurde im Inform-Stadion sogar Zweitliga-Fußball geboten. „Dann war lange die Landesliga das Höchste der Gefühle“. Aber in den vergangenen Jahren wurde kräftig investiert, auch in direkter Nachbarschaft: „Ein Schulcampus, das Krankenhaus, neue Tennisplätze, ein Kunstrasenplatz und die Anpassung des Stadions für eine mögliche Rückkehr in die 2. Liga“, zählt Seper im KURIER-Gespräch auf, wohin die burgenländische Reise mit freundlicher Unterstützung von Landeshauptmann Doskozil führen soll. Ein Fußball-Fest mit 6.000 Fans Heute wird vor 6.000 Fans Volksfeststimmung herrschen: „So ein Spiel hab’ ich in meinen 35 Jahren noch nicht erlebt.“ Zur Warnung der französisch-sprachigen Gruppe bei Rapid, die mittlerweile zur zweitgrößten Fraktion bei den Profis angewachsen ist, darf sich Seper auch ein paar Worte auf Französisch zutrauen: „Auf unseren vielen Reisen häng’ ich mich mit Büchern rein, um mein Schulfranzösisch aufzubessern. Noch ist es nicht fließend.“