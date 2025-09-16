Viele Tore und eine Sensation in der Champions League

Von Anfang an punkten, um nach der Ligaphase unter den Top-8 zu stehen und sich eine Zwischenrunde zu ersparen. Das ist die große Lehre der Champions League aus der ersten Saison im neuen Format.

Bei Real Madrid sah man das zunächst gelassen und ließ zum Auftakt am Dienstag gegen Olympique Marseille Topstar Vinicius Jr. auf der Bank. Statt ihm begann der 18-jährige Mastantuono. Real tat sich schwer gegen die Gäste aus Frankreich. Nach einem Fehler im Spielaufbau, produziert durch Innenverteidiger Dean Huijsen und Kollege Arda Güler, ging Marseille im Konter in Führung. Den Treffer von Timothy Weah (22.) egalisierte aber kurz darauf Kylian Mbappe aus einem Foulelfmeter (28.).

Trotz Überlegenheit brauchte Real nach Seitenwechsel Glück und einen umstrittenen Handelfer. Wieder verwandelte Mbappe eiskalt (81.), als die Madrilenen nach Rot für Kapitän Dani Carvajal (72.) sogar nur noch zu zehnt waren. David Alaba blieb beim 2:1-Sieg auf der Bank.