Messi und die Barcelona-Krise: "Hatte eine sehr schlechte Zeit"

Ungeachtet der Krise des spanischen Vizemeisters FC Barcelona blickt Lionel Messi positiv in die Zukunft. "Mir geht es gut. Ich habe Lust und bin hoffnungsvoll", sagte der 33-jährige Argentinier in einem Interview des spanischen TV-Senders La Sexta, das erst am Sonntagabend ausgestrahlt wird. Einige Zitate gab Interviewer Jordi Evole bereits am Montagabend im katalanischen Radiosender RAC1 bekannt.