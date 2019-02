Liga-Streit: St. Pölten erklimmt die Spitze bei den TV-Geldern

Wie ist das möglich?

Derzeit werden neben einem Sockelbetrag (30 Prozent) der sportliche Erfolg (30), die Zuschauerzahlen (20) und der „Ö-Topf“ (20) zur Berechnung herangezogen. Künftig soll es nur noch drei Ertragsanteile geben, allesamt mit einer viel geringeren „Spreizung“ (also kleinen Abständen zwischen Top-Verdienern und den Letzten).

Erstens, der Basiswert berechnet sich nach dem aktuellen Tabellenplatz. Zweitens, der Anteil für den Ö-Topf wird auf alle zwölf Klubs je nach Einsatzzeiten von Österreichern aufgeteilt. Ist die Mindestanforderung (maximal sechs Legionäre im 18-Mann-Matchkader) nicht erfüllt, wird der Klub nach hinten gereiht. Die Höchstsumme ist auf 431.000 Euro begrenzt, derzeit würde diese Summe an den SKN gehen, an Salzburg die erwähnten 321.000 €.

Der dritte Anteil betrifft die Stadionzuschauer. Kurios in diesem Zusammenhang ist, dass Gruber in den OÖN meint, die Verteilung nach Zuschauern wäre rechtswidrig. Weil in Hütteldorf (so wie für die meisten Stadien) öffentliche Gelder investiert wurden. Jedenfalls liegt laut LASK-Antrag auch hier die Spanne zwischen 321.000 Euro ( Admira) und 431.000 ( Rapid).

„Wir würden rund eine Million verlieren. Wie soll das in der einen Woche bis zur Lizenzabgabe ausgeglichen werden? Wir können nur klagen“, sagt Rapid-Geschäftsführer Peschek zur aktuellen Hochrechnung von 1,946 Millionen. Dass Rapid vor Gericht gute Chancen hätte, meint der vom KURIER befragte Professor Thomas Wallentin (siehe unten).