Liendl vor Roma-Duell: "Sind in jedem Spiel Außenseiter"

Weshalb steht es so gut um Ihre Fitness?

Ich war in den vergangenen Jahren nie schwer verletzt. Davon zehre ich jetzt. Wobei es natürlich da und dort auch zwickt.

Haben Sie Angst, dass dem WAC im Herbst das Benzin ausgehen könnte?

Nein. Wir haben in Hartberg unsere Startelf auf vier Positionen verändert und gewonnen. Noch dazu gibt es im Oktober und im November zwei Länderspielpausen, in denen wir durchatmen und Kräfte sammeln können.

Hätten Sie damit gerechnet, dass der Trainer-Wechsel von Ilzer zu Struber so reibungslos klappt?

Es überrascht mich nicht, weil an der Mannschaft fast nichts verändert wurde. Der Stamm wurde gehalten, in der Offensive haben wir uns sehr gut verstärkt. Und Trainer Struber lässt ähnlich spielen wie zuvor, er hat aber sehr wohl seine Ideen eingebracht. Ganz ehrlich, ein Trainer wäre in solch einer Situation doch dumm, wenn er alles umkrempelt. Wir haben eben die Typen für unser System, so wie es auch beim LASK der Fall ist. Dort hat der Wechsel von Glasner zu Ismaël auch gut geklappt.