Lewandowski bewahrt in der Bundesliga den Durchblick

Nur noch Gerd Müller hat mehr Tore in der deutschen Bundesliga erzielt als Robert Lewandowski. Der Pole erzielte am Samstag beim 3:1-Sieg der Bayern in Bremen sein Saisontor Nummer 32 und den insgesamt 268. Treffer in der Liga. Damit zog er mit Klaus Fischer gleich, der in den 1970er-Jahren vor allem für Schalke erfolgreich war.

Müller hat mit 365 Ligatoren aber noch einen Respektabstand auf Lewandowski. Den Saisonrekord des Bombers aus 1971/’72 mit 40 Treffern ist allerdings in Reichweite.

Nicht mit dabei in Bremen war auf Seiten der Bayern der leicht angeschlagene David Alaba, bei den Gastgebern fehlte Marco Friedl gesperrt.