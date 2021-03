Brasilianischer Schiedsrichter urinierte am Mittelkreis

Denis da Silva Ribeiro Serafim - diesen Namen sollte man sich merken. Oder eben nicht. Was wir bisher über Herr Serafim in Erfahrung bringen konnten: Er ist ein brasilianischer Fußball-Schiedsrichter und dürfte eine schwache Blase haben. Das mit der Blase, das erfuhr die Öffentlichkeit am Freitag bei einem Cup-Spiel in Brasilien.

Kurz vor dem Anpfiff der Partie zwischen den unterklassigen Mannschaften Boavista und Goias verspürte der erst 35-Jährige so einen Drang, dass er nicht die Zeit fand, das Stadion-Klo aufzusuchen. Der Referee erleichterte sich stattdessen dort, wo ein Schiri unmittelbar vor einem Spielbeginn zu stehen hat - im Mittelkreis.