Double-Freuden: Leverkusen holt in Unterzahl auch den DFB-Pokal

Spannend blieb es vor 74.322 Zuschauern bis am Schluss auch deshalb, da Leverkusens Odilon Kossounou in der 44. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Der Favorit konnte die am Mittwoch kassierte 0:3-Niederlage im Finale der Europa League, die eine Serie von 51 ungeschlagenen Pflichtspielen beendete, gut wegstecken. Bei den Feierlichkeiten am Sonntag in Leverkusen können den sicher Tausenden Fans nun zwei Objekte der Begierde präsentiert werden.

Starker Pyrotechnik-Einsatz

Mittelfeld-Anführer Xhaka sorgte vor der Pause für das große Highlight, sein Linksschuss aus rund 20 Metern landete genau im Eck. Kurz vor dem Pausenpfiff wurde dann Kossouno nach einem unglücklichen Tritt gegen Boris Tomiak zurecht mit der Ampelkarte des Platzes verwiesen. Das nährte die Hoffnungen des Underdogs auf eine Überraschung und beinahe wäre in der 62. Minute auch der Ausgleich gefallen. Den verhinderte Lukas Hradecky mit einer Glanzparade bei einem Schuss von "Joker" Ragnar Ache (62.).