DFB-Pokalfinale: Charaktertest für Leverkusen nach erster Saisonniederlage

Es war bis heute, bis zum DFB-Pokalfinale gegen Leverkusen in Berlin (20 Uhr, live Servus TV, Sky, ARD) die letzte Trophäe für das Gründungsmitglied der Bundesliga, das sich seit Jahren auf einer turbulenten Reise durch die Niederungen des deutschen Fußballs befindet. In der abgelaufenen Zweitliga-Saison reichte es nur zu Rang 13, nachdem 2021 sogar der Absturz in die Viertklassigkeit gedroht hatte.

Klare Rollenverteilung

Selten einmal waren vor einem DFB-Pokal-Finale die Rollen so klar verteilt wie am heutigen Abend im Olympiastadion: Hier der amtierende Meister Leverkusen, der am Mittwoch im Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo (0:3) die erste Saisonniederlage einstecken musste; dort der 1.FC Kaiserslautern, der nur mit Ach und Krach in der zweiten Liga blieb. „Ich war noch nie mehr Außenseiter als in diesem Spiel“, sagt Kaiserslautern-Coach Friedhelm Funkel und der hat mit seinen 70 Jahren bekanntlich schon so einiges erlebt.