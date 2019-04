Leipzig erstmals im Cup-Halbfinale, Gregoritsch tragischer Held

RB Leipzig ist am Dienstagabend zum ersten Mal in der Klub-Geschichte ins Halbfinale des deutschen Fußball-Cups eingezogen. Die Elf von Trainer Ralf Rangnick mühte sich in einer chancenarmen Partie beim FC Augsburg zu einem 2:1-Sieg nach Verlängerung. Für die Entscheidung sorgte Marcel Halstenberg mit einem verwandelten Handselfmeter in der 121. Minute, den Michael Gregoritsch verschuldet hatte.

Zuvor hatten Timo Werner (74.) und Augsburgs Alfred Finnbogason (94.) in der letzten Aktion der regulären Spielzeit getroffen. Augsburg verabsäumte es, nach 2010 wieder einmal in die Vorschlussrunde vorzustoßen. Bei den Siegern durften Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und der in der 84. Minute eingetauschte Stefan Ilsanker jubeln. Auch bei Augsburg waren drei Österreicher im Einsatz, die beiden Defensivspieler Kevin Danso und Georg Teigl spielten genauso durch wie Stürmer Gregoritsch.