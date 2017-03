Legionärs-Check: Arnautovic, Hinteregger im Team der Runde

... auch von den Medien, die Arnautovics Leistung würdigten. So wählten ihn etwa "ESPN" oder auch "goal.com" ins "Team of the Weekend". Einen Rekord stellte der Offensivmann obendrauf ein: Mit mittlerweile 21 Toren zog Arnautovic mit dem ÖFB-Rekordtorschützen im englischen Oberhaus Paul Scharner gleich.

Einen seltenen Torerfolg feierte Christian Fuchs. Der ehemalige Teamkapitän steuerte einen Treffer beim 3:1-Erfolg des abstiegsgefährdeten Titelverteidigers Leicester City gegen Hull bei. Für Fuchs war es sein zweiter Treffer in der Premier League.

Kein Erfolgserlebnis konnte der dritte Österreicher in Englands Elite-Liga, Sebastian Prödl, verbuchen. Der Teamverteidiger unterlag mit Watford 3:4 im Heimspiel gegen Southampton.

Nun nach Deutschland, wo Martin Hinteregger sein zweites Tor für Augsburg erzielen konnte. Und das beim 2:2 gegen den Tabellenzweiten aus Leipzig. Pikant: „Selbst wenn Leipzig Meister werden sollte und Augsburg absteigt, bin ich froh, dass ich nach Augsburg gegangen bin“, meinte der Ex-Salzburger noch im August.

Hinteregger wurde vom "kicker" zum dritten Mal in dieser Saison in die "Elf des Tages" nominiert. Der Kärntner erhielt für seine Leistung die Note 2 und wurde zum Spieler des Spiels gekürt.

Auch der 18-jährige ÖFB-Nachwuchsspieler Kevin Danso lieferte bei seinem Bundesliga-Debüt auf der rechten Augsburger Abwehrseite eine starke Leistung und wurde mit 2,5, der zweitbesten Note nach Hinteregger, bewertet. Georg Teigl wurde in der 53. Minute eingewechselt.

Bei Leipzig spielten Stefan Ilsanker (Bild) und Marcel Sabitzer durch. Ilsanker hatte einen Torschuss und die zweitmeisten Ballkontakte in seinem Team, Sabitzer agierte eher unauffällig.

David Alaba und seine Bayern sind wieder auf dem besten Weg zur Titelverteidigung. Die Münchner gewannen bei Peter Stögers 1. FC Köln souverän 3:0, Alaba spielte solide, verbuchte zwei Schüsse aufs gegnerische Tor.

Dieses Bild trügt ein wenig, denn Markus Suttner (li.) und seine Ingolstädter hatten bei der starken TSG Hoffenheim nur wenig Grund zum Jubeln. 2:5 hieß es am Ende aus der Sicht von Suttner & Co. Der Ex-Austrianer spielte durch und kam auf zwei Torschüsse. Lukas Hinterseer spielte bis zur 82. Minute und blieb erfolglos.

Alessandro Schöpf und seine Schalker kamen in Mönchengladbach unter die Räder. Beim 2:4 war der Tiroler wieder mal der Laufstärkste (13,7 km), schaute aber bei zwei Gegentoren nicht gut aus. Guido Burgstaller spielte bis zur 71. Minute, vergab zu Beginn der zweiten Hälfte eine Großchance.

Zlatko Junuzovic feierte mit Werder Bremen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Beim 2:0 in Darmstadt wurde der Spielmacher noch vor der Pause mit einer Rückenverletzung ausgewechselt, die sich zum Glück nicht als schwerwiegend erwies. Florian Grillitsch kam ab der 39., Florian Kainz ab der 78. Minute zum Einsatz.

In der zweiten deutschen Liga wurden Robert Zulj (Bild, Siegtorschütze beim 1:0 von Greuther Fürth gegen 1. FC Nürnberg) und Christopher Trimmel (mit 1. FC Union Berlin 2:0 gegen Würzburg) in die Elf des Tages berufen.