Zwei Tore, ein österreichischer Rekord und überraschend früh ausgetauscht - Marko Arnautovic ist am Samstag beim Heimsieg von Stoke City gegen Middlesbrough (2:0) in der englischen Premier League der Mann des Spiels gewesen. "Er ist ein großer Spieler für uns. Damit ist nicht nur seine Statur gemeint, sondern auch die Art und Weise, wie er spielt", meinte Stoke-Trainer Mark Hughes.

Der Chefcoach nahm Arnautovic allerdings bereits in der 65. Minute vom Platz. Den ÖFB-Teamspieler plagten Atemprobleme. "Marko hat einen exzellenten Tag gehabt, aber er musste aus dem Spiel. Eine leichte Nebenhöhlenentzündung hat ihm Probleme beim Atmen bereitet", erklärte Hughes.

Bereits am Mittwoch gastiert Stoke bei Manchester City. Bis dahin soll Arnautovic wieder bei Kräften sein. "Es war ein großartiger Tag. Ich hoffe, dass wir so weitermachen können", sagte der 27-jährige Wiener nach seinen Ligatoren Nummer vier und fünf in dieser Saison.

In der vergangenen Spielzeit war Arnautovic mit elf Liga-Treffern Stokes Topscorer gewesen. Hughes erwartet von seinem Star noch mehr Torgefahr: "Wenn er vor dem Tor läuft, ist er sehr schwer zu stoppen. Um ehrlich zu sein, sollte er das öfter machen, und mehr Chancen und Tore erzielen."

Scharner-Rekord eingestellt

Mit mittlerweile 21 Toren im englischen Oberhaus hat Arnautovic, seit 2013 bei Stoke, vorerst den ÖFB-Rekord von Paul Scharner eingestellt. Das soll es aber noch lange nicht gewesen sein. Stoke liegt nach 27 Runden auf dem neunten Tabellenplatz. Gegen das Spitzenteam ManCity hatte Arnautovic bei einem 2:0-Sieg in der Vorsaison einen Doppelpack erzielt.