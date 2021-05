Valentino Lazaro vor Rückkehr zu Serie-A-Meister Inter Mailand

Während viele österreichische Fußball-Teamspieler in den vergangenen Tagen ihre berufliche Zukunft geklärt haben, ist bei Valentino Lazaro noch so manche Frage offen. Der einjährige Leihvertrag mit Mönchengladbach lief aus, daher kehrt der 25-Jährige nach der EM wohl wieder zu seinem Stammverein Inter Mailand zurück. Ob er mit dem italienischen Meister die Saison bestreiten wird, muss aber noch geklärt werden - eine weitere Leihvariante scheint nicht ausgeschlossen.

Lazaro wartet entspannt auf das, was nach der EM kommen wird. "Ich habe noch drei Jahre Vertrag beim italienischen Meister, deswegen habe ich überhaupt keinen Stress oder Angstgedanken. Da geht es anderen Spielern nicht so gut, die ohne Vertrag dastehen", erklärte Lazaro am Sonntag im ÖFB-Teamcamp in Bad Tatzmannsdorf.

Gladbach war die richtige Entscheidung

Das Jahr bei Mönchengladbach möchte Lazaro nicht missen. "Es war auf alle Fälle der richtige Schritt." Trotz so mancher Verletzung brachte es der Steirer auf 28 Pflichtspiele für die "Fohlen" und erzielte dabei zwei Treffer, darunter im November der "Skorpion-Kick" gegen Bayer Leverkusen, der in Deutschland zum Tor des Jahres 2020 gewählt wurde. "Ich durfte bei Gladbach besondere Momente feiern", sagte Lazaro und nannte in diesem Zusammenhang auch den Aufstieg ins Champions-League-Achtelfinale.

Zumindest nach derzeitigem Stand geht es aber zurück zu Inter. "Auch dort gibt es einen Umbruch. Ein neuer Trainer kommt, Spieler werden gehen. Ich werde dort einmal die Vorbereitung machen und dann wird man sehen, ob es diesmal besser passt oder ob man etwas anderes macht", sagte der 30-fache ÖFB-Internationale (3 Tore).