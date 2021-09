LASK und die Austria mit einem Schritt aus der Krise

Für Andreas Herzog gab es dagegen ein kleines Deja-vu. Auch im Cup gegen Rapid hatte die Admira eine starke erste Halbzeit gespielt und stand am Ende mit leeren Händen da. „Die Mannschaft ist in den letzten zwei, drei Jahren nicht so erfolgsverwöhnt. Wenn dann ein, zwei Situationen nicht für uns laufen, dann fällt man vielleicht in ein Schema, wo wir zu vorsichtig oder passiv denken“, versuchte sich der Admira-Coach in einer Analyse. So blieb ihm nur ein zwiespältiges Resümee: „Es hat gut ausgeschaut, ich bin auch stolz auf meine Mannschaft, aber wenn du verlierst, kannst du nicht zufrieden sein.“

Die Austria konnte hingegen nach dem hart erkämpften zweiten Saisonsieg schon zufrieden sein. „So einen Puls hatte ich schon lange nicht mehr. Leicht haben wir uns das Leben nicht gemacht, aber ich bin stolz wie die Truppe läuft, kämpft und alles abruft“, resümierte Coach Manfred Schmid. Und Doppel-Torschütze Marco Djuricin ergänzte: „Im Endeffekt haben wir einmal einen schmutzigen Sieg gebraucht und den haben wir uns geholt.“

Die Startelf der Wiener hatte ein Durchschnittsalter von 23,27 Jahren, fünf Akteure waren 20 oder jünger. „Wenn man sich das Durchschnittsalter anschaut, dann war es klar, dass es eine schwierige Angelegenheit wird“, erläuterte Schmid. Der Sieg schmeckte dadurch noch besser und mit ihm ging der Sprung auf Rang fünf einher. „Es ist natürlich viel schöner als der Blick in den letzten Wochen. Jetzt kann man endlich einmal auf die Tabelle schauen“, sagte der 50-Jährige. Der Kritik - vor allem nach dem Out im Cup in Kapfenberg - nahm er damit Wind aus den Segeln.