LASK-Routinier Holland: "Nicht schön, gegen uns zu spielen"

Wenn ein Holland in Holland antritt, kann man nicht automatisch von einem Heimspiel sprechen. Denn wenn der LASK am Donnerstag (21.00 Uhr) in Alkmaar in der Europa League zu Gast ist, dann kehrt James Holland als Gegner an seine alte Wirkungsstätte zurück. Natürlich ist das Hinspiel im Sechzehntelfinale ein besonders emotionales Duell für den heute 30-Jährigen, der 2009 von den Newcastle United Jets um 300.000 Euro nach Alkmaar verkauft wurde. "Hier hat meine Karriere in Europa begonnen."

In Alkmaar wurde er aber nicht wirklich glücklich, konnte sich in der ersten Mannschaft unter Trainer Louis van Gaal nicht durchsetzen. „Der Klub war damals zu groß für mich, ich war nicht gut genug. Aber es war meine erste Erfahrung in Europa, ich konnte sehr viel lernen.“ Vor allem der Unterschied vom australischen zum europäischen Fußball war ihm einst eine Nummer zu groß. „Aber für einen jungen Spieler wie mich damals war der niederländische Fußball ideal zum Lernen.“