Erdbeben in der Bundesliga? Der LASK sägt am Salzburger Thron

Es war das erste von vier Duellen zwischen Salzburg und dem LASK in diesem Frühjahr. Nach dem Cup-Semifinale in der Red-Bull-Arena Anfang März folgen noch das Hin- und Rückspiel in der Meistergruppe. Von einer Wachablöse im österreichischen Fußball zu sprechen, wäre nach dem 3:2-Triumph der Linzer, die erstmals seit mehr als zehn Jahren wieder Tabellenführer sind, zu früh. Die beiden Titelkandidaten trennt in der Tabelle nach 19 Runden ja nur ein Zähler. Und würden jetzt schon die Punkte geteilt werden, wären der LASK und Salzburg sogar gleichauf. Aber am Thron des Serienmeisters sägen die Linzer schon. Das ist spätestens seit Freitag klar.

Euphorie herrschte bei den Triumphatoren, die von den gut 1.500 mitgereisten Fans stürmisch gefeiert wurden, keine. "Es ist nur eine Bestätigung der Leistung vom Herbst. Wir wollten heute den nächsten Schritt machen. Aber wir können diesen Sieg schon einordnen. Wichtig wird sein, dass wir am Ende oben stehen", meinte Trainer Valerian Ismael. "Das Wichtigste ist, dass wir gesehen haben, dass wir auch in Salzburg gewinnen können. Wir konnten Salzburg unter Druck setzen. Zugegeben hatten wir in der ersten Hälfte Glück. Die Tabelle schaue ich mir jetzt genüsslich an“, meinte Marco Raguz, der den dritten LASK-Treffer mustergültig vorbereitete.