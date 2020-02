Bundesliga-Topspiel: Der LASK erobert die Festung Salzburg

Wer in der Pause einen Sturmlauf der Salzburger prophezeit hatte, der sollte sich täuschen. Denn der LASK spielte nun viel cleverer als in der Anfangsphase des Spiels. Der Tabellenführer wurde weit weg vom eigenen Tor gehalten, es wurde dazu aber auch nicht mehr so hoch verteidigt wie in Hälfte eins.

Und dann verwerteten die Linzer auch noch ihre erste herausgespielte Chance des Spiels: Mittelstürmer Raguz narrte drei Salzburger, nach seinem Stanglpass musste Frieser den Ball nur mehr ins leere Tor schieben (56.).