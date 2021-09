Protest von Jürgen Werner erfolgreich: Sperre vorerst aufgehoben

Das Protestkomitee der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat die Causa Jürgen Werner für eine neuerliche Entscheidung an den Senat 2 zurückverwiesen. Dieser hatte am 18. Juni eine Funktionssperre gegen ehemaligen Vizepräsidenten des LASK ausgesprochen, weil dieser mit den ÖFB-Statuten unvereinbare Paralleltätigkeiten als Funktionär ausgeübt haben soll. Werner legte dagegen Protest ein. Nun seien der Senatsbeschluss und die Sperre aufgehoben, erklärte die Liga am Donnerstag.

"Werner war in diesem Verfahren mit einer 18-monatigen Funktionärssperre belegt worden, da er während seiner Zeit als LASK-Vizepräsident mehrere Gesellschaftsanteile und Geschäftsführerfunktionen von im Bereich der Spielervermittlung tätigen Unternehmen innegehabt hatte. Eine derartige parallele Funktionsausübung ist gemäß dem ÖFB-Reglement zur Arbeit mit Spielervermittlern untersagt", präzisierte die Bundesliga in einer Aussendung.