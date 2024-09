Tickets zu teuer: LASK-Fans boykottieren den Europacup

Der LASK nimmt in dieser Saison an der Ligaphase der UEFA Conference League teil. Die Linzer treffen dabei in drei Heimspielen auf Djurgandens aus Schweden (kommenden Donnerstag), auf Cercle Brügge am 7. November und auf Vikingur Reykjavik aus Island am 19. Dezember.

Alle drei Heimspiele sollen nun aber vom harten Kern der Fans nicht besucht werden. Wie die "Landstrassler" auf ihrer eigenen Website bekanntgeben, werden die Partien im Europacup aufgrund der Ticketpreise boykottiert. Ein Stehplatzticket kostet pro Spiel 43 Euro.