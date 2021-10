Lange Sperre für Mahrer nach dem brutalen Foul an Rapids Petrovic

70 Minuten spielte Rapid am Samstag in Klagenfurt in Überzahl, am Ende gab es trotzdem nur ein 1:1. Der Grund für den frühen Ausschluss war ein brutales Foul von Thorsten Mahrer. Der 31-jährige Klagenfurter war Rapids Dejan Petrovic in den Knöchel gestiegen. Der 23-jährige Slowene zog sich dabei nach ersten Angaben einen Bänderriss zu.

Vom Senat 1 der Österreichischen Fußball-Bundesliga wurde Mahrer nun für vier Spiele gesperrt. Begründung: Rohes Spiel.

Glück im Unglück

Ferdinand Oswald vom WSG wurde wegen "Verhinderung einer offensichtlichen Torchance" für ein Spiel gesperrt. Der Tormann von WSG Tirol hat im Moment aber andere Sorgen. Er zog sich bei dieser Aktion eine starke Prellung und ein Knochenödem zu. Die ersten Befürchtungen auf einen Kreuzbandriss haben sich nicht bestätigt. Oswald sollte Mitte November wieder fit sein.