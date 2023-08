Kuss-Eklat: Ikonen Iniesta und Xavi gegen Spaniens Verbandsboss

Herren-Teamchef De la Fuente schrieb in einem Kommuniqué: „Ich verurteile vorbehaltlos das falsche und unangebrachte Verhalten des Präsidenten des RFEF.“ Iniesta, Barcelona-Legende und Held des WM-Titels von Südafrika 2010, schlug in dieselbe Kerbe: „Das ist alles inakzeptabel. Sein Verhalten schadet dem Image unseres ganzen Landes und unserem Fußball in der ganzen Welt.“

Borja Iglesias ist zwar nicht ganz so bekannt wie Xavi und Iniesta, aber immerhin aktueller spanischer Teamspieler. Nach zwei Länderspielen tritt Borja aber aus eigenem Antrieb zurück. „Als Spieler und Mensch fühle ich mich durch das, was passiert ist, nicht repräsentiert.“ Auch spanische Politiker reagieren mit heftiger Kritik an dem uneinsichtigen Rubiales, der bei einer Verteidigungsrede noch fünf Mal gebrüllt hatte: „Ich trete nicht zurück!“

Der 39-jährige Iniesta, der im Sommer von Vissel Kobe zum Emirates Club in die Vereinigten Arabischen Emirate gewechselt ist, verschärfte seine Kritik in der Sporttageszeitung Mundo Deportivo: „Nach allem, was sich letzte Woche im spanischen Fußball, im Verband und rund um das Frauen-Nationalteam getan hat, möchte ich meine Traurigkeit als Person, als Vater von drei Töchtern, als Ehemann und als Fußballer ausdrücken. Ich glaube, wir alle können Aktionen wie jene, die wir in diesem Zusammenhang gesehen haben, einfach nicht tolerieren.“