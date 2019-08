KURIER-Wunsch für Salzburg: Barcelona, Tottenham und Atalanta

Nicht nur, dass Tottenham in der Premier League immer für Umfaller gut ist (erst am Wochenende wurde zu Hause gegen Nachzügler Newcastle verloren), haben die Nordlondoner ein neues Stadion, das sie besonders attraktiv macht: Das erst im Frühjahr eröffnete Tottenham Hotspur Stadium, das deutlich mehr als eine Milliarde Euro gekostet hat, gilt als das modernste Fußballstadion der Welt. Salzburg wäre die erste österreichische Mannschaft, die in diesem Fußballtempel spielen dürfte.

Atalanta Bergamo

Natürlich gibt es in Topf 4 sportlich leichtere Gegner als das Überraschungsteam aus der Serie A. Aber trotzdem hätten zwei Duelle mit den Norditalienern einen besonderen Reiz - aus mehreren Gründen. Die Mannschaft von Trainer Gian Piero Gasperini spielt einen extrem attraktiven Fußball. Die Offensive ist Trumpf. 77 Tore in 38 Spielen in der vergangenen Serie-A-Saison hievten das Team rund um Torjäger Duvan Zapata (23 Treffer und sieben Assists) sogar vor Serienmeister Juventus (70) und Vizemeister Napoli (74).