KURIER-Noten: Reif für große Prüfungen

Heinz Lindner: Die Schwerarbeiter-Regelung durfte er nicht für sich beanspruchen, blieb bei dem, was dann doch anfiel, ohne Fehl und Tadel. Note: 3

Moritz Bauer: Verließ bei Ballbesitz die Abwehrkette und rückte ins Mittelfeld vor, wo er sich aufgrund der Dominanz auch die meiste Zeit aufhielt. Kam allerdings nicht so oft zur Geltung wie zuletzt, auch, weil der Platz dazu fehlte. Note: 3

Philipp Lienhart: Der Debütant war am Ball und feierte eine durchaus gelungene Premiere. Zu Beginn und auch gegen Ende passierten ihm kleinere Fehler. Note: 3

Kevin Danso: Mimte in der jungen Abwehr fast den Chef, in einigen Situationen ungestüm und hektisch, was wie bei seinen Abwehrkollegen der Jugend geschuldet war. Klärte im Finish aber heikle Situationen. Note: 3

Maximilian Wöber: Weil er seine Sache gegen Serbien gut gemacht hatte, durfte der Innenverteidiger wieder links draußen spielen. Offenbarte zu Beginn Unsicherheiten, um in Folge weiter vorne positiver aufzufallen. Note: 3

Julian Baumgartlinger: Der Kapitän war bei Kollers Abschied natürlich an Bord und im zentralen Mittelfeld präsent. Bemüht, aber in seinen Aktionen nicht immer glücklich. Note: 3

Florian Grillitsch: Wurde etwas defensiver als zuletzt aufgeboten, dennoch setzte er mit guter Technik immer wieder Akzente nach vorne, gewann viele Zweikämpfe. Bei einem Schuss ins Außennetz fehlte nicht viel zum Jubel. Note: 2

Louis Schaub: Der Rapidler wird das Spiel wohl nicht vergessen, war es doch sein erstes von Beginn an im Team. Noch dazu erzielte er sein drittes Tor im dritten Spiel in Folge, Mathematiker sprechen von 100 Prozent. Davor hatte er allerdings nur Durchschnittliches angeboten. Note: 2

Marko Arnautovic: Agierte als Freigeist im offensiven Mittelfeld, wirkte in manchen Phasen nicht im Spiel. Seine Klasse zeigte er bei der Vorarbeit zum 1:0. Note: 3

Florian Kainz: War aufgrund seiner Technik einer der auffälligeren Akteure, legte fein Burgstallers Großchance auf. Wechselte später auf die rechte Seite, dann auf die Bank. Note: 2

Guido Burgstaller: In der 34. Minute streichelte er zärtlich den Ball – und vergab damit aus kurzer Distanz stümperhaft die Führung . War als Solospitze von halb Moldau umgeben, wurde daher auf der Suche nach Freiräumen kaum fündig. Note: 4

Marc Janko: Kam zur Pause für Burgstaller und hätte mit dem ersten Ballkontakt für die Führung sorgen müssen, köpfelte aber aus sechs Metern daneben. Das wiederholte sich knapp vor Schluss. Untypisch für einen Janko. Sorgte im Strafraum für etwa mehr Unruhe als sein Vorgänger. Note: 3