Kultiger Pfeffer-Sager: "Hoch werd’ ma’s nimmer g’winna"

Anton Pfeffer wurde in Valencia unsterblich. "Hoch werd’ ma’s nimma g’winna", sagte der mittlerweile 43-jährige ehemalige Teamverteidiger in der Pause beim Stand von 0:5. Der Niederösterreicher verabschiedete sich in Valencia mit diesem Sager und seinem 63. Spiel vom Team.

KURIER: Werden Sie ab und zu noch an Valencia erinnert?

Anton Pfeffer: Es gibt öfters Berührungspunkte. Wenn man sich ein unterklassiges Spiel anschaut und es steht 4:0 oder 5:0, hört man im Publikum ab und zu den Spruch.

Das war Ihr persönlicher Beitrag zu diesem Spiel. Wie ist es zu diesem legendären Sager gekommen?

Ich habe dem ORF vor dem Spiel ein Flashinterview versprochen. Als kurz vor der Pause das 0:5 gefallen ist, habe ich mir kurz gedacht: "Was sag’ ich denn jetzt?" Und dann hat mir der Interviewer noch eine komische Frage in dieser Situation gestellt, so in der Richtung, was sich denn in der zweiten Hälfte denn noch ändern wird. Als ich dann diese Antwort gegeben habe, war ich selber von meiner Schlagfertigkeit überrascht.