Kroatien gegen Ghana live: So steht es beim WM-Spiel

Die Freude über den Sieg gegen Panama und der Stolz über das 200. Länderspiel von Mittelfeldstar Luka Modric kann nicht darüber hinwegtäuschen: Noch kann Kroatien nicht überzeugen. Gegen Ghana (23 Uhr/ live ServusTV) soll nicht nur das Weiterkommen bei der Fußball-WM 2026 klargemacht werden, sondern auch ein spielerischer Fortschritt zu erkennen sein.

Ghana hat beste Chancen, sich zum dritten Mal nach 2006 und 2010 für die K.-o.-Phase zu qualifizieren. Das Team von Trainer Carlos Queiroz kann sich sogar eine Niederlage mit zwei Toren Unterschied leisten, um das Ticket für das Sechzehntelfinale zu buchen. Ein Erfolg gegen den WM-Dritten von 2022 könnte im Fernduell mit den punktgleichen Engländern sogar den Gruppensieg bringen.