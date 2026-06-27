Panama gegen England live: So steht es beim WM-Spiel

Für Panama geht es sportlich um nichts mehr. Nach zwei knappen Niederlagen gegen Ghana und Kroatien sind die Mittelamerikaner bei der Fußball-WM 2026 bereits ausgeschieden. Trotzdem wird der Außenseiter mit großem Elan zur Sache gehen, will er sich doch besser verkaufen als bei seiner WM-Premiere 2018. Damals setzte es in der Vorrunde gegen England eine herbe 1:6-Pleite.