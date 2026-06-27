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Panama gegen England live: So steht es beim WM-Spiel
Das 0:0 gegen Ghana sorgte bei England für viel Ernüchterung. Gegen Panama (23 Uhr/live ORF) will man sich wieder von einer besseren Seite zeigen.
Für Panama geht es sportlich um nichts mehr. Nach zwei knappen Niederlagen gegen Ghana und Kroatien sind die Mittelamerikaner bei der Fußball-WM 2026 bereits ausgeschieden. Trotzdem wird der Außenseiter mit großem Elan zur Sache gehen, will er sich doch besser verkaufen als bei seiner WM-Premiere 2018. Damals setzte es in der Vorrunde gegen England eine herbe 1:6-Pleite.
Nach dem fulminanten 4:2 zum Auftakt gegen den WM-Dritten Kroatien hat das 0:0 gegen Ghana für etwas Ernüchterung bei England gesorgt. Doch gegen das kleine Panama (23 Uhr/ live ORF) sollte das Weiterkommen kein großes Problem sein.
Verfolgen Sie hier das Spiel live.
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