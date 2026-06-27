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Fußball-WM 2026

Panama gegen England live: So steht es beim WM-Spiel

Das 0:0 gegen Ghana sorgte bei England für viel Ernüchterung. Gegen Panama (23 Uhr/live ORF) will man sich wieder von einer besseren Seite zeigen.
27.06.2026, 22:00

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Für Panama geht es sportlich um nichts mehr. Nach zwei knappen Niederlagen gegen Ghana und Kroatien sind die Mittelamerikaner bei der Fußball-WM 2026 bereits ausgeschieden. Trotzdem wird der Außenseiter mit großem Elan zur Sache gehen, will er sich doch besser verkaufen als bei seiner WM-Premiere 2018. Damals setzte es in der Vorrunde gegen England eine herbe 1:6-Pleite.

Seit 60 Jahren kein Titel: England will zurück auf den WM-Thron

Nach dem fulminanten 4:2 zum Auftakt gegen den WM-Dritten Kroatien hat das 0:0 gegen Ghana für etwas Ernüchterung bei England gesorgt. Doch gegen das kleine Panama (23 Uhr/ live ORF) sollte das Weiterkommen kein großes Problem sein.

Warum England weiter kommen wird als die Deutschen trotz Undav

Verfolgen Sie hier das Spiel live.

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